Зеленський підписав закон про спрощення заочного засудження

Президент Володимир Зеленський підписав закон про заочне засудженні, що спрощує процедуру переслідування підозрюваних, які втекли з України або переховуються.

Про це повідомляє Офіс президента.

Згідно з українським законодавством, щоб почати щодо втікача спеціальне досудове розслідування чи спеціальне судове провадження, його мають оголосити в міжнародний розшук. Але Інтерпол іноді відмовляє Україні в оголошенні у міжнародний розшук певних осіб, мотивуючи такі свої рішення наявністю ознак політичного переслідування. Суди, зі свого боку, пов’язують оголошення у міжнародний розшук з моментом виставлення Інтерполом «червоної картки» та, як наслідок, відмовляють у задоволенні клопотань про спеціальне досудове розслідування.

Цей закон змінює підхід і визначає дві підстави для спецрозслідування — якщо підозрюваний оголошений у міжнародний розшук або якщо підозрюваний ухиляється від явки за викликом слідчого, прокурора, суду.

Судовий розгляд щодо таких обвинувачених або підозрюваних тепер може здійснюватися за їхньої відсутності. Винятком є неповнолітні. Якщо після початку спецпровадження обвинувачений зʼявився до суду, то судовий розгляд триває за загальними правилами Кримінального процесуального кодексу.