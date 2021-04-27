Верховна Рада ухвалила закон про спрощення заочного засудження. Він спрямований на тих, хто втік від правосуддя

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт про заочне засудження, що спрощує процедуру переслідування підозрюваних, які втекли з України або ховаються.

За законопроєкт № 2164 проголосували 258 нардепів.

Документ спрямований насамперед на підозрюваних у справах Майдану, окупації Криму та Донбасу.

Закон вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу і визначає підстави для оголошення в розшук: якщо місцеперебування підозрюваного невідоме, якщо підозрюваний ухиляється від явки за викликом слідчого, прокурора, судді або суду за умови його належного повідомлення про виклик, а також якщо існують підстави вважати, що підозрюваний втік.

Законопроєкт передбачає можливість обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою за відсутності підозрюваного або обвинуваченого при наявності постанови про його розшук. У разі обрання тримання під вартою термін дії постанови не вказується і розмір застави не визначається.

Закон також визначає підставами для спеціального попереднього розслідування або спецсудового провадження ухилення від явки за викликом і винесення постанови про розшук.