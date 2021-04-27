Верховная Рада приняла закон об упрощении заочного осуждения. Он направлен на тех, кто бежал от правосудия

Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект о заочном осуждении, упрощающий процедуру преследования подозреваемых, которые бежали из Украины или скрываются.

За законопроект № 2164 проголосовали 258 нардепов.

Документ будет направлен прежде всего на подозреваемых по делам Майдана, оккупации Крыма и Донбасса.

Закон вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс и определяет основания для объявления в розыск: если местонахождение подозреваемого неизвестно, если подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о вызове, а также если существуют основания полагать, что подозреваемый сбежал.

Законопроект предусматривает возможность избрания меры пресечения в виде содержания под стражей в отсутствие подозреваемого или обвиняемого при наличии постановления о его розыске. В случае избрания содержания под стражей срок действия постановления не указывается и размер залога не определяется.

Закон также определяет основаниями для специального предварительного расследования или спецсудебного производства уклонение от явки по вызову и вынесение постановления о розыске.