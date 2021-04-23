Апелляционный суд отменил заочный арест экс-заместителю главы СБУ Нескоромному

Киевский апелляционный суд отменил заочный арест бывшему первому заместителю главы СБУ Дмитрию Нескоромному. Его подозревают в заказе покушения на начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
Об этом свидетельствуют данные судебного реестра.
Апелляция отменила постановление Шевченковского райсуда Киева от 10 февраля 2021 года об аресте подозреваемого на два месяца (до 10 апреля).
Судьи апелляционного суда объяснили, почему приняли такое решение. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, рассматривать ходатайство об аресте надо с участием прокурора, подозреваемого, его защитника. Нескоромный сейчас находится за границей, вероятно, в Брюсселе. При отсутствии подозреваемого это ходатайство можно рассматривать, если прокурор доказал, что тот находится в международном розыске.
Однако в этом случае СБУ (как орган досудебного расследования) предоставила недостаточно документов, которые подтвердили, что Нескоромный находится в международном розыске. Отмечается, что Служба безопасности не обращалась в Интерпол, чтобы получить для суда подтверждение о том, что Нескоромный находится в международном розыске. Учитывая это апелляционный суд удовлетворил ходатайство адвокатов Нескоромного и отменил решение о его аресте.
- Нескоромный был первым заместителем главы СБУ — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью с 8 ноября 2019 до 13 марта 2020 года.
- 23 января 2020 года СБУ сообщила, что предотвратила убийство начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Полковника спецподразделения «Альфа» Андрея Расюка арестовали по подозрению в подготовке убийства. Заказчиком убийства называют Нескоромного.
- 27 января Нескоромному сообщили о подозрении и объявили в розыск. По версии следствия, основным мотивом преступления стало то, что Наумов мешал Нескоромному вернуться на высокий пост в руководстве СБУ.