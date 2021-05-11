Зеленский подписал закон об упрощении заочного осуждения

Президент Владимир Зеленский подписал закон о заочном осуждении, упрощающий процедуру преследования подозреваемых, которые бежали из Украины или скрываются.

Об этом сообщает Офис президента.

Согласно украинскому законодательству, чтобы начать в отношении беглеца специальное досудебное расследование или специальное судебное разбирательство, его должны объявить в международный розыск. Но Интерпол иногда отказывает Украине в объявлении в международный розыск отдельных лиц, мотивируя такие свои решения наличием признаков политического преследования. Суды, в свою очередь, связывают объявление в международный розыск с моментом выставления Интерполом «красной карточки» и, как следствие, отказывают в удовлетворении ходатайств о специальном досудебном расследовании.

Этот закон изменяет подход и определяет два основания для спецрасследования — если подозреваемый объявлен в международный розыск или если подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, суда.

Судебное разбирательство в отношении таких обвиняемых или подозреваемых теперь может осуществляться при их отсутствии. Исключением являются несовершеннолетние. Если после начала спецпроизводства обвиняемый явился в суд, то судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса.