Зеленский подписал закон об упрощении заочного осуждения

Президент Владимир Зеленский подписал закон о заочном осуждении, упрощающий процедуру преследования подозреваемых, которые бежали из Украины или скрываются.
Об этом сообщает Офис президента.
Согласно украинскому законодательству, чтобы начать в отношении беглеца специальное досудебное расследование или специальное судебное разбирательство, его должны объявить в международный розыск. Но Интерпол иногда отказывает Украине в объявлении в международный розыск отдельных лиц, мотивируя такие свои решения наличием признаков политического преследования. Суды, в свою очередь, связывают объявление в международный розыск с моментом выставления Интерполом «красной карточки» и, как следствие, отказывают в удовлетворении ходатайств о специальном досудебном расследовании.
Этот закон изменяет подход и определяет два основания для спецрасследования — если подозреваемый объявлен в международный розыск или если подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, суда.
Судебное разбирательство в отношении таких обвиняемых или подозреваемых теперь может осуществляться при их отсутствии. Исключением являются несовершеннолетние. Если после начала спецпроизводства обвиняемый явился в суд, то судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса.
- Верховная Рада 27 апреля приняла закон об упрощении заочного осуждения. Документ направлен, прежде всего, на подозреваемых по делам Майдана, оккупации Крыма и Донбасса.
- 25 марта апелляционный суд оставил в силе заочный арест Виктора Януковича по делу о захвате власти.
- В конце апреля суд отменил заочный арест экс-заместителя главы СБУ Нескоромного, которого подозревают в заказе покушения на начальника внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.