Печерський суд не зміг пояснити, чим займається суддя Царевич після поновлення на посаді

Печерський районний суд Києва не зміг пояснити, чим у суді після поновлення на посаді займається суддя Оксана Царевич.

Про це йдеться у відповіді суду на запит «Бабеля».

«Запитувана вами інформація не була отримана або створена у процесі виконання Печерським районним судом м. Києва своїх повноважень, а відповідно не перебуває у його володінні», — повідомили в суді.

Там також додали, що результати діяльності Печерського райсуду публікуються в офіційній звітності, яка, однак, не передбачає ведення інформації стосовно кожного судді.

17 березня Верховний суд скасував указ президента від 29 вересня 2016 року про звільнення Царевич з посади судді Печерського суду через порушення присяги. У 2014 році вона позбавила водійських посвідчень чотирьох учасників автопробігу в «Межигірʼя» — резиденцію Віктора Януковича.

6 березня 2017 року Вищий адміністративний суд України відмовився поновлювати Царевич на посаді. Тоді вона звернулась до Верховного суду, аби він переглянув рішення.