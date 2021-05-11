Печерский суд не смог объяснить, чем занимается судья Царевич после восстановления в должности

Печерский районный суд Киева не смог объяснить, чем в суде после восстановления в должности занимается судья Оксана Царевич.

Об этом говорится в ответе суда на запрос «Бабеля».

«Запрашиваемая вами информация не была получена или создана в процессе выполнения Печерским районным судом Киева своих полномочий, а соответственно, не находится в его распоряжении», — сообщили в суде.

Там также добавили, что результаты деятельности Печерского райсуда публикуются в официальной отчетности, которая, однако, не предусматривает ведения информации по каждому судье.

17 марта Верховный суд отменил указ президента от 29 сентября 2016 года об увольнении Царевич с должности судьи Печерского суда из-за нарушения присяги. В 2014 году она лишила водительских удостоверений четырех участников автопробега в «Межигорье» — резиденцию Виктора Януковича.

6 марта 2017 года Высший административный суд Украины отказался возобновлять Царевич в должности. Тогда она обратилась в Верховный суд, чтобы он пересмотрел решение.