Зеленський: В Україні відкриють університет, який готуватиме фахівців із кібербезпеки

«Ми відкриємо новий потужний університет, презентація його практично готова. В університеті будуть професії, пов’язані з безпекою держави і безпекою людини. Кібербезпека — один із найголовніших факультетів цього університету. Пов’язаний не тільки з безпекою в цифровому просторі, а й із безпекою у тих напрямках, які ми зараз відчуваємо, в чому ми були слабкі, — це COVID-19 тощо», — розповів він.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю в рамках Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни».

За словами Зеленського, студенти цього університету будуть отримувати «дуже високі стипендії», а після завершення навчання «повинні будуть працювати саме на державу».

«Будемо відбирати найкращих дітей, будуть побудовані сучасні лабораторії, кіберцентри і біохімічні центри. Вони будуть одразу отримувати і теорію, і практику. Також туди буде потужний відбір викладачів, насамперед українців, але не тільки — будуть залучені спеціалісти з-за кордону. Всі будуть отримувати дуже високу зарплату, незважаючи, з якої країни вони приїдуть», — додав президент.