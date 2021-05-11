Зеленский: В Украине откроют университет, который будет готовить специалистов по кибербезопасности

«Мы откроем новый мощный университет, презентация его практически готова. В университете будут профессии, связанные с безопасностью государства и безопасностью человека. Кибербезопасность — один из главных факультетов этого университета. Связан не только с безопасностью в цифровом пространстве, но и с безопасностью в тех направлениях, которые мы сейчас чувствуем, в чем мы были слабы, — это COVID-19 и т. д.», — рассказал он.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны».

По словам Зеленского, студенты этого университета будут получать «очень высокие стипендии», а после завершения обучения «должны будут работать именно на государство».

«Будем отбирать лучших детей, будут построены современные лаборатории, киберцентр и биохимические центры. Они будут сразу получать и теорию, и практику. Также туда будет мощный отбор преподавателей, прежде всего украинцев, но не только — будут привлечены специалисты из-за рубежа. Все будут получать очень высокую зарплату, несмотря на то, из какой страны они приедут», — добавил президент.