Очільник ЦПК Шабунін відремонтував підпалений майже рік тому будинок. За цей час поліція не встановила ані виконавців, ані замовників

Очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що відремонтував спалений будинок та повернувся до нього жити.

Про це він написав у своєму Facebook.

«Це був не найлегший час для родини: 10 переїздів, карантин, а потім ковід ушістьох в однокімнатній квартирі — все це разом — ще та «пригода». Найбільше шкода вкраденого часу. Особливо — в дітей і дружини, які протягом кількох місяців щодня проводили в дорозі по чотири години», — зазначив Шабунін.

Він також повідомив, що ще 10 місяців тому правоохоронці запевняли, що встановили підозрюваних у злочині і почнуть затримувати, але так жодних підозр і не оголосили.