Глава ЦПК Шабунин отремонтировал подожженный почти год назад дом. За это время полиция не установила ни исполнителей, ни заказчиков

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что отремонтировал сожженный дом и вернулся к жизни в нем.

Об этом он написал в своем Facebook.

«Это было не самое легкое время для семьи: 10 переездов, карантин, а потом ковид вшестером в однокомнатной квартире — все это вместе — еще то «приключение». Больше всего жаль украденного времени. Особенно — у детей и жены, которые на протяжении нескольких месяцев ежедневно проводили в дороге по 4 часа», — отметил Шабунин.

Он также сообщил, что еще 10 месяцев назад правоохранители утверждали, что установили подозреваемых в преступлении и начнут задерживать, но так никаких подозрений и не объявили.