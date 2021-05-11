Глава ЦПК Шабунин отремонтировал подожженный почти год назад дом. За это время полиция не установила ни исполнителей, ни заказчиков

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что отремонтировал сожженный дом и вернулся к жизни в нем.
Об этом он написал в своем Facebook.
«Это было не самое легкое время для семьи: 10 переездов, карантин, а потом ковид вшестером в однокомнатной квартире — все это вместе — еще то «приключение». Больше всего жаль украденного времени. Особенно — у детей и жены, которые на протяжении нескольких месяцев ежедневно проводили в дороге по 4 часа», — отметил Шабунин.
Он также сообщил, что еще 10 месяцев назад правоохранители утверждали, что установили подозреваемых в преступлении и начнут задерживать, но так никаких подозрений и не объявили.
- Утром 23 июля 2020 года Виталий Шабунин сообщил о поджоге дома — пострадавших нет. По его словам, за две недели до того газовая служба проверила счетчик и все соединения.
- По факту пожара в доме Виталия Шабунина полиция открыла производство по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
- Шабунин заявил, что считает причиной поджога дома молчание Зеленского по поводу дискредитационной кампании относительно антикоррупционных органов.
- В день пожара соучредитель ЦПК Дарья Каленюк сообщила, что на месте пожара нашли остатки взрывчатки. В полиции Киевщины это отрицали.