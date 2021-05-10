В Естонії з 17 травня дозволять вакцинуватися від коронавірусу всім охочим. Спочатку планували за віковими групами

Влада Естонії вирішила з 17 травня дозволити вакцинуватися проти коронавірусу всім охочим, незалежно від вікової групи.

Про це повідомляє естонське видання ERR.

Спочатку у країні планували, що щеплення на цьому етапі отримають люди віком від 40 до 49 років. Але робоча група з вакцинації ухвалила рішення, за яким щеплення можуть зробити всі охочі у віці з 16 до 49 років. До цього у країні їх робили людям від 50 років.

Щеплення можна зробити вакцинами Janssen, Pfizer, Moderna й Astra Zeneca (остання тільки для осіб, старших за 50 років).

Крім того, в Естонії відтепер будуть розподіляти вакцини не рівномірно по сімейних лікарях, а за принципом щільності населення. Таким чином, Таллінн отримає найбільше вакцин.

До кінця серпня у країні розраховують вакцинувати 70% населення.