В Естонії з 17 травня дозволять вакцинуватися від коронавірусу всім охочим. Спочатку планували за віковими групами

Влада Естонії вирішила з 17 травня дозволити вакцинуватися проти коронавірусу всім охочим, незалежно від вікової групи.
Про це повідомляє естонське видання ERR.
Спочатку у країні планували, що щеплення на цьому етапі отримають люди віком від 40 до 49 років. Але робоча група з вакцинації ухвалила рішення, за яким щеплення можуть зробити всі охочі у віці з 16 до 49 років. До цього у країні їх робили людям від 50 років.
Щеплення можна зробити вакцинами Janssen, Pfizer, Moderna й Astra Zeneca (остання тільки для осіб, старших за 50 років).
Крім того, в Естонії відтепер будуть розподіляти вакцини не рівномірно по сімейних лікарях, а за принципом щільності населення. Таким чином, Таллінн отримає найбільше вакцин.
До кінця серпня у країні розраховують вакцинувати 70% населення.
- З 15 червня у країнах Європейського Союзу будуть діяти санітарні сертифікати, що містять інформацію про щеплення, результати ПЛР-тестів та інші дані для полегшення подорожей під час пандемії коронавірусу.
- Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує дозволити в’їзд вакцинованим від коронавірусу туристам.