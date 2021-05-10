В Эстонии с 17 мая позволят вакцинироваться от коронавируса всем желающим. Сначала планировали по возрастным группам

Власти Эстонии решили с 17 мая позволить вакцинироваться против коронавируса всем желающим, независимо от возраста.
Об этом сообщает эстонское издание ERR.
Сначала в стране планировалось, что прививки на этом этапе получат люди в возрасте от 40 до 49 лет. Но рабочая группа по вакцинации приняла решение, по которому прививки могут сделать все желающие в возрасте от 16 до 49 лет. До этого в стране их делали только людям старше 50 лет.
Прививку можно сделать вакцинами Janssen, Pfizer, Moderna и Astra Zeneca (последняя только для лиц старше 50 лет).
Кроме того, в Эстонии отныне будут распределять вакцины не равномерно по семейным врачам, а по принципу плотности населения. Таким образом, Таллинн получит больше всего вакцин.
К концу августа в стране рассчитывают вакцинировать 70% населения.
- С 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие данные о прививках, результатах ПЦР-тестов и другую информацию для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса.
- Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует разрешить въезд привитым от коронавируса туристам.