Clubhouse оголосила про запуск версії на Android

Соцмережа для аудіоспілкування Clubhouse запустила бета-версію додатку для операційної системи Android. Поки що вона доступна лише у США.

Про це компанія повідомила у своєму блозі.

«Наш план на найближчі кілька тижнів — збирати відгуки від спільноти, виправляти будь-які проблеми, які ми бачимо, і працювати над додаванням кількох остаточних функцій, таких як платежі та створення клубів, перш ніж розгортати їх ширше», — йдеться в заяві.

Як зазначається, бета-версія з 9 травня стала доступна у США, після цього вона запрацює в «інших англомовних країнах», а потім — у всьому світі.

Користувачам Android запропонували завантажити Clubhouse і зареєструватися зараз, щоб отримати сповіщення, коли додаток стане доступним у їхньому районі.