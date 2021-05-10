Clubhouse оголосила про запуск версії на Android

Соцмережа для аудіоспілкування Clubhouse запустила бета-версію додатку для операційної системи Android. Поки що вона доступна лише у США.
Про це компанія повідомила у своєму блозі.
«Наш план на найближчі кілька тижнів — збирати відгуки від спільноти, виправляти будь-які проблеми, які ми бачимо, і працювати над додаванням кількох остаточних функцій, таких як платежі та створення клубів, перш ніж розгортати їх ширше», — йдеться в заяві.
Як зазначається, бета-версія з 9 травня стала доступна у США, після цього вона запрацює в «інших англомовних країнах», а потім — у всьому світі.
Користувачам Android запропонували завантажити Clubhouse і зареєструватися зараз, щоб отримати сповіщення, коли додаток стане доступним у їхньому районі.
За даними аналітичного сервісу Sensor Tower, кількість завантажень Clubhouse значно скоротилася: з 9,6 мільярда в лютому до 0,9 мільярда у квітні.
- В основі соцмережі Clubhouse лежить голосове спілкування. Її запустили навесні 2020 року, а особливої популярності вона набула на початку 2021-го. Поки Clubhouse доступна тільки для користувачів операційної системи iOS. Для реєстрації в соцмережі потрібно отримати запрошення.
- Учасники у Clubhouse не можуть надсилати повідомлення. Вони збираються в онлайн-кімнатах і спілкуються в режимі реального часу. Будь-який користувач може послухати розмову, а з дозволу модератора — підключитися до дискусії.
- Компанія Facebook оголосила, що в найближчі кілька місяців запустить низку аудіофункцій. Зокрема, Live Audio Rooms, що буде схожа на популярний додаток Clubhouse.