Clubhouse объявила о запуске версии на Android

Соцсеть для аудиообщения Clubhouse запустила бета-версию приложения для операционной системы Android. Пока она доступна только в США.

Об этом компания сообщила в своем блоге.

«Наш план на ближайшие несколько недель — собирать отзывы сообщества, исправлять любые проблемы, которые мы видим, и работать над добавлением нескольких окончательных функций, таких как платежи и создание клубов, прежде чем разворачивать их шире», — говорится в заявлении.

Как отмечается, бета-версия с 9 мая стала доступна в США, после этого она заработает в «других англоязычных странах», а затем — во всем мире.

Пользователям Android предложили загрузить Clubhouse и зарегистрироваться сейчас, чтобы получить оповещение, когда приложение станет доступным в их районе.