Clubhouse объявила о запуске версии на Android

Соцсеть для аудиообщения Clubhouse запустила бета-версию приложения для операционной системы Android. Пока она доступна только в США.
Об этом компания сообщила в своем блоге.
«Наш план на ближайшие несколько недель — собирать отзывы сообщества, исправлять любые проблемы, которые мы видим, и работать над добавлением нескольких окончательных функций, таких как платежи и создание клубов, прежде чем разворачивать их шире», — говорится в заявлении.
Как отмечается, бета-версия с 9 мая стала доступна в США, после этого она заработает в «других англоязычных странах», а затем — во всем мире.
Пользователям Android предложили загрузить Clubhouse и зарегистрироваться сейчас, чтобы получить оповещение, когда приложение станет доступным в их районе.
По данным аналитического сервиса Sensor Tower, количество загрузок Clubhouse значительно сократилось: с 9,6 миллиарда в феврале до 0,9 миллиарда в апреле.
- В основе соцсети Clubhouse лежит голосовое общение. Ее запустили весной 2020 года, а особую популярность она приобрела в начале 2021-го. Пока Clubhouse доступна только для пользователей операционной системы iOS. Для регистрации в соцсети нужно получить приглашение.
- Участники в Clubhouse не могут отправлять сообщения. Они собираются в онлайн-комнатах и общаются в режиме реального времени. Любой пользователь может послушать разговор, а с разрешения модератора — подключиться к дискуссии.
- Компания Facebook объявила, что в ближайшие несколько месяцев запустит ряд аудиофункций. В частности, Live Audio Rooms, которая будет похожа на популярное приложение Clubhouse.