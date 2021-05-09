В Україні відбулись заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом — поліція відкрила 13 кримінальних проваджень

В Україні 9 травня — у День перемоги над нацизмом — відбувся 721 захід, в якому взяло участь понад 54 тисячі людей. Загалом до поліції надійшло 61 повідомлення про можливі порушення — більшість із них стосувалися використання забороненої символіки.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

Правоохоронці відкрили 13 кримінальних проваджень:

11 — за поширення комуністичної, нацистської символіки (чотири – у Запорізькій, по два – у Закарпатській та Сумській, по одному – в Луганській, Одеській та Миколаївській областях);

1 – наруга над могилою у Львівській області;

1 — опір працівнику поліції у Миколаївській області.

Також поліція склала 22 протоколи через адміністративні правопорушення:

8 – дрібне хуліганство (шість в Одеській та по одному у Львівській області та місті Києві);

5 – виготовлення та пропаганда георгіївської стрічки (два в Одеській та по одному у Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях);

5 – за злісну непокору вимозі поліцейського (три в Одеській та два у Запорізькій областях);

4 – порушення правил карантину (два в Одеській, по одному у Запорізькій та Луганській областях).

Нагадаємо, що в Одесі між поліцією та учасниками акції «Безсмертний полк» сталися сутички через портрет Жукова. Хоча портрет і вилучили в учасників акції, однак вони заявили, що наступного року знову прийдуть із портретами радянського маршала. Також у місті поліція затримала, зокрема, чоловіка, який скандував: «Одеса — російське місто» та жінку, яка вигукнула: «Слава Новоросії».

У Києві ж біля памʼятника радянському генералу Миколі Ватутіну відбулася акція з червоними прапорами та покладанням квітів. У ній взяли участь народні депутати від «Опозиційної платформи — За життя», які також провели автопробіг в оточенні охорони.

У Миколаївській області місцева жителька на даху будинку закріпила прапор червоного кольору з комуністичною символікою та встановила дві фотокартки з георгіївською стрічкою. У Житомирській області на території підприємства «Автосвіт» на флагштоці один з працівників теж розмістив червоний прапор. А у Запоріжжі прапор встановили біля пам’ятника «Воїнам-автомобілістам».