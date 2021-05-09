В Очакові сталась сутичка між поліцією та учасниками акції через червоний прапор. Загалом у країні зафіксували 38 порушень

У місті Очаків Миколаївської області в День перемоги над нацизмом поліція склала адмінпротокол за червоний прапор із забороненою символікою — через нього сталась сутичка між учасниками акції та поліцією. Загалом у країні 9 травня до поліції надійшло 38 повідомлень про правопорушення.

Про інцидент повідомляє Нацполіція, а загальну цифру порушень назвав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Уранці в Очакові під час урочистої ходи з покладанням квітів біля памʼятника Невідомому солдату в одного з учасників виявили червоний прапор із зображенням забороненої законом символіки. Він проігнорував прохання прибрати прапор, через що між учасниками ходи та поліцейськими виникла сутичка. Правоохоронці конфлікт припинили, але відкрили два кримінальны провадження — за прапор із забороненою символікою та за опір представникам влади.

У країні 9 травня вже завершилися понад 600 масових заходів, в яких взяли участь понад 40 тисяч громадян. Поліція отримала 38 повідомлень про порушення, найбільше — про використання забороненої комуністичної символіки, однак серйозних порушень не було. Загалом відкрили 5 кримінальних проваджень і склали 9 протоколів за адміністративні правопорушення.

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Перший заступник глави МВС Яровий зазначив, що до закінчення всіх заходів особовий склад працюватиме в посиленому режимі.