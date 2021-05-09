В Очакове произошла стычка между полицией и участниками акции из-за красного флага. В целом по стране зафиксировали 38 нарушений

В городе Очаков Николаевской области в День победы над нацизмом полиция составила админпротокол за красный флаг с запрещенной символикой — из-за него произошла стычка между участниками акции и полицией. В целом по стране в этот в полицию день поступило 38 сообщений о правонарушениях.
Об инциденте сообщает Нацполиция, а общую цифру нарушений назвал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
Утром в Очакове во время торжественного шествия с возложением цветов у памятника Неизвестному солдату у одного из участников выявили красный флаг с изображением запрещенной законом символики. Он проигнорировал просьбу убрать флаг, из-за чего между участниками шествия и полицейскими произошла стычка. Правоохранители конфликт прекратили, но открыли два уголовных производства — за флаг с запрещенной символикой и за сопротивление представителям власти.
В целом по стране 9 мая уже завершились более 600 массовых мероприятий, в которых участвовали более 40 тысяч человек. Полиция получила 38 сообщений о нарушениях, больше всего — об использовании запрещенной коммунистической символики, однако серьезных нарушений не было. Всего открыли 5 уголовных производств и составили 9 протоколов за административные правонарушения.
Первый заместитель главы МВД Яровой отметил, что до окончания всех мероприятий личный состав будет работать в усиленном режиме.
Напомним, что в Одессе между полицией и участниками акции «Бессмертный полк» произошли столкновения из-за портрета Жукова. В этот же день в Киеве возле памятника советскому генералу Николаю Ватутину состоялась акция с красными флагами и возложением цветов. В ней участвовали народные депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь», которые также провели автопробег в окружении охраны. В Житомирской, Запорожской и Николаевской областях поднимали красные флаги.
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