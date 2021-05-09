В Украине прошли мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом — полиция открыла 13 уголовных производств

В Украине 9 мая — в День победы над нацизмом — состоялось 721 мероприятие, в котором приняли участие более 54 тысяч человек. Всего в полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях — большинство из них касались использования запрещенной символики.
Об этом говорится в сообщении Нацполиции.
Правоохранители открыли 13 уголовных производств:
- 11 — за распространение коммунистической, нацистской символики (четыре — в Запорожской, по два — в Закарпатской и Сумской, по одному — в Луганской, Одесской и Николаевской областях);
- 1 — надругательство над могилой во Львовской области;
- 1 — сопротивление работнику милиции в Николаевской области.
Также полиция составила 22 протокола за административные правонарушения:
- 8 — мелкое хулиганство (шесть в Одесской и по одному во Львовской области и городе Киеве);
- 5 — изготовление и пропаганда георгиевской ленты (два в Одесской, по одному в Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях);
- 5 — за злостное неповиновение требованию полицейского (три в Одесской и два в Запорожской областях);
- 4 — нарушение правил карантина (два в Одесской, по одному в Запорожской и Луганской областях).
Напомним, что в Одессе между полицией и участниками акции «Бессмертный полк» произошли столкновения из-за портрета Жукова. Хотя портрет и изъяли у участников акции, однако они заявили, что в следующем году снова придут с портретами советского маршала. Также в городе полиция задержала, в частности, мужчину, который скандировал: «Одесса — русский город» и женщину, которая выкрикнула: «Слава Новороссии».
В Киеве же возле памятника советскому генералу Николаю Ватутину состоялась акция с красными флагами и возложением цветов. В ней участвовали народные депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь», которые также провели автопробег в окружении охраны. В Житомирской, Запорожской и Николаевской областях поднимали красные флаги.
В Николаевской области местная жительница на крыше дома закрепила флаг красного цвета с коммунистической символикой и установила две фотографии с георгиевской лентой. В Житомирской области на территории предприятия «Автосвіт» на флагштоке один из сотрудников тоже разместил красный флаг. А в Запорожье флаг установили у памятника «Воинам-автомобилистам».
- 8 мая 1945 года в 22:43 по центральноевропейскому времени (или 9 мая в 00:43 по московскому) был подписан Акт о капитуляции Германии.
- 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения — чествуют подвиг украинцев в войне, их вклад в победу и выражают уважение всем борцам против нацизма.
- 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (76-я годовщина). Его установили как государственный праздник 9 апреля 2015 года — в рамках пакета законов о декоммунизации. Этот праздник пришел на смену советскому Дню победы.