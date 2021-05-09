Ткаченко: Законопроєкт про медіа можуть винести в Раду у травні. Але він вже «трішки відстає від реалій»

Законопроєкт про медіа можуть винести на голосування у Верховній Раді в середині або в кінці травня.
Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв’ю «Радіо Свобода».
«Я сподіваюся, що, можливо, в середині, можливо, наприкінці. Принаймні ми ставимо собі це за мету», — додав він.
Ткаченко вважає, що діалог із представниками медіаспільноти стосовно законопроєкту «зіграв поганий жарт». «За цей час, поки обговорюється закон про медіа, він вже трішки відстає від реалій», — сказав Ткаченко.
На думку міністра, «закон вже перезрів, його потрібно доопрацювати якомога швидше, вносити до Ради, тому що він створює рівні права для всіх гравців на медіаринку».
«І врешті решт всі дискусії зводяться до того, що не треба нас регулювати взагалі. Такого вже не буде. Тому що світ не стоїть на місці. І така регуляція існує в Європі і така регуляція започатковується в Америці. Тому, перепрошую, будемо рухатися разом із цивілізованим світом, не таким, як така регуляція, як ми бачимо зараз відбувається в Росії, коли шановане видання, типу Meduza, оголошують іноземним агентом. Це зовсім іншого роду регуляція. Цивілізована, європейська і за європейськими стандартами», — запевнив міністр.
- Законопроєкт про медіа № 2693 був зареєстрований у парламенті ще в грудні 2019 року. 19 травня 2020 року Рада відправила законопроєкт на повторне перше читання.
- Низка медійних організацій, видань і блогерів раніше заявляли, що закон порушує право на свободу слова. Положення закону передбачає можливість скасування реєстрації медіа через порушення або недопущення Нацради до перевірки. Також вони заявили, що законопроєкт надає право Нацраді, правоохоронним і фіскальним органам перевіряти всю діяльність медіа, зокрема фінансову. Закон, на їхню думку, може наділити органи влади повноваженнями щодо «встановлення правди».