Ткаченко: Законопроект о медиа могут вынести в Раду в мае. Но он уже «немного отстает от реалий»

Законопроект о медиа могут вынести на голосование в Верховной Раде в середине или в конце мая.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью «Радио Свобода».

«Я надеюсь, что, возможно, в середине, возможно, в конце. По крайней мере мы ставим себе это целью», — добавил он.

Ткаченко считает, что диалог с представителями медиасообщества относительно законопроекта «сыграл плохую шутку». «За это время, пока обсуждается закон о СМИ, он уже немного отстает от реалий», — сказал Ткаченко.

По мнению министра, «закон уже перезрел, его нужно доработать как можно быстрее, вносить в Раду, потому что он создает равные права для всех игроков на медиарынке».

«И в конце концов все дискуссии сводятся к тому, что не надо нас регулировать вообще. Такого уже не будет. Потому что мир не стоит на месте. И такая регуляция существует в Европе, и такая регуляция начинается в Америке. Поэтому, извините, будем двигаться вместе с цивилизованным миром, не таким, как такая регуляция, как мы видим сейчас происходит в России, когда уважаемое издание, типа Meduza, объявляют иностранным агентом. Это совсем иного рода регуляция. Цивилизованная, европейская и по европейским стандартам», — заверил министр.