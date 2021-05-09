Жителі Іспанії влаштували на вулицях масові вечірки в першу ніч без карантину

У містах Іспанії першу ніч без режиму надзвичайного стану і карантинних обмежень відсвяткували масовими стихійними вечірками.

Про це пише El Pais.

У ніч на 9 травня люди вийшли на центральні площі та вулиці Барселони, Мадриду та Валенсії, святкуючи «свободу». Багато хто приніс із собою алкоголь, а у столиці на площі Пуерта-дель-Соль чоловіки купалися у фонтані.

Дехто грав у футбол, а інші цілими потоками ринули в бари. Люди при цьому нехтували соцдістанцією, а деякі й масками. Подібне спостерігалося в багатьох містах — від Мурсії до Саламанки.

Посилений карантин через коронавірус тривав із жовтня 2020 року. Завершення надзвичайного стану означає не тільки відкриття барів і парків, але й дозвіл на подорожі між регіонами.

Видання пише, що керівництво деяких регіонів може попросити місцеві суди накласти обмеження на такі пересування через побоювання нової хвилі пандемії.