Жители Испании устроили на улицах массовые вечеринки в первую ночь без карантина

В городах Испании первую ночь без режима чрезвычайного положения и карантинных ограничений отпраздновали массовыми стихийными вечеринками.

Об этом пишет El Pais.

В ночь на 9 мая люди вышли на центральные площади и улицы Барселоны, Мадрида и Валенсии, празднуя «свободу». Многие принесли с собой алкоголь, а в столице на площади Пуэрта-дель-Соль мужчины купались в фонтане.

Некоторые играли в футбол, а другие целыми потоками хлынули в бары. Люди при этом пренебрегали соцдистанцией, а некоторые и масками. Подобное наблюдалось во многих городах — от Мурсии до Саламанки.

Усиленный карантин из-за коронавируса длился с октября 2020 года. Завершение чрезвычайного положения означает не только открытие баров и парков, но и свободное перемещение между регионами.

Издание пишет, что руководство некоторых регионов может попросить местные суды наложить ограничения на такие передвижения из-за опасений новой волны пандемии.