У Києві перевіряють мінування аеропорту і низки лікарень

Поліцейські, фахівці вибухово-технічної служби та кінологи з собаками перевіряють на предмет вибухових пристроїв аеропорт «Київ» (колишні «Жуляни»), а також низку столичних медичних установ.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
На електронну адресу однієї зі служб київської поліції надійшов анонімний лист про мінування. Поліція встановлює відправника і перевіряє всі обʼєкти. Які саме лікарні «заміновані», і скільки їх — невідомо.
За результатами перевірки буде здійснено правову кваліфікацію.
- У квітні суд у Кривому Розі оголосив вирок 59-річному чоловіку, який повідомив про нібито «замінування» квартири батьків президента Володимира Зеленського, — позбавлення волі на 4 роки з іспитовим терміном у два роки.
- До цього в Запоріжжі затримали місцевого жителя, який систематично «мінував» різні обʼєкти в Україні та за кордоном. Чоловік створив у соцмережі групу, в якій за гроші брав «замовлення».
- 25 березня президент Володимир Зеленський підписав закон, який посилює покарання за неправдиві повідомлення про мінування. В ОП зазначають, що документ має на меті зменшити кількість фейкових мінувань. За 2019 рік правоохоронці почали розслідування 2 тисячі таких порушень.