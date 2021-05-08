В Киеве проверяют минирование аэропорта и ряда больниц

Полицейские, специалисты взрывотехнической службы и кинологи с собаками проверяют на предмет взрывных устройств аэропорт «Киев» (бывшие «Жуляны»), а также ряд столичных медицинских учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
На электронный адрес одной из служб киевской полиции поступило анонимное письмо о минировании. Полиция устанавливает отправителя и проверяет все объекты. Какие именно больницы «заминированы», и сколько их — неизвестно.
По результатам проверки будет дана правовая квалификация.
- В апреле суд в Кривом Роге объявил приговор 59-летнему мужчине, который сообщил о якобы «минировании» квартиры родителей президента Владимира Зеленского, — лишение свободы на 4 года с испытательным сроком в два года.
- До этого в Запорожье задержали местного жителя, который систематически «минировал» различные объекты в Украине и за рубежом. Мужчина создал в соцсети группу, в которой за деньги брал «заказы».
- 25 марта президент Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий наказание за ложные сообщения о минировании. В ОП отмечают, что цель документа — уменьшить количество фейковых минирований. За 2019 год правоохранители начали расследование 2 тысяч таких нарушений.