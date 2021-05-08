В Киеве проверяют минирование аэропорта и ряда больниц

Полицейские, специалисты взрывотехнической службы и кинологи с собаками проверяют на предмет взрывных устройств аэропорт «Киев» (бывшие «Жуляны»), а также ряд столичных медицинских учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

На электронный адрес одной из служб киевской полиции поступило анонимное письмо о минировании. Полиция устанавливает отправителя и проверяет все объекты. Какие именно больницы «заминированы», и сколько их — неизвестно.

По результатам проверки будет дана правовая квалификация.