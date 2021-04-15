Мужчина, который угрожал взорвать дом родителей Зеленского, получил четыре года условно

Суд в Кривом Роге объявил приговор 59-летнему мужчине, который сообщил о якобы «минировании» квартиры родителей президента Владимира Зеленского, — лишение свободы на 4 года с испытательным сроком в два года.

Об этом сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на соответствующее решение Дзержинского райсуда Кривого Рога.

На суде мужчина признал свою вину. С осужденного также должны взыскать в пользу государства почти 4 тысяч гривен судебных издержек.

Напомним, в феврале в Кривом Роге мужчина сообщил, что планирует взорвать дом, в котором проживают родители Зеленского. Правоохранители проверили информацию — никаких взрывоопасных предметов и веществ не нашли. Задержанным оказался местный житель-пенсионер. Причиной своих действий он называл недовольство размером пенсии.