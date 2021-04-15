Чоловік, який погрожував підірвати будинок батьків Зеленського, отримав чотири роки умовно

Суд у Кривому Розі оголосив вирок 59-річному чоловіку, який повідомив про нібито «замінування» квартири батьків президента Володимира Зеленського, — позбавлення волі на 4 роки з іспитовим терміном у два роки.
Про це повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на відповідне рішення Дзержинського райсуду Кривого Рогу.
На суді чоловік визнав свою провину. Із засудженого також мають стягнути на користь держави майже 4 тисяч гривень судових витрат.
Нагадаємо, у лютому в Кривому Розі чоловік повідомив, що планує підірвати будинок, в якому проживають батьки Зеленського. Правоохоронці перевірили інформацію — ніяких вибухонебезпечних предметів і речовин не знайшли. Затриманим виявився місцевий житель-пенсіонер. Причиною своїх дій він називав незадоволення розміром пенсії.
- 25 березня президент Володимир Зеленський підписав закон, який посилює покарання за неправдиві повідомлення про мінування. В ОП зазначають, що документ має на меті зменшити кількість фейкових мінувань. За 2019 рік правоохоронці почали розслідування 2 тисяч таких порушень.
- У січні в Запоріжжі затримали місцевого жителя, який систематично «мінував» різні обʼєкти в Україні та за кордоном. Чоловік створив у соцмережі групу, в якій за гроші брав «замовлення».
- До цього в Києві затримали громадянина США, який повідомляв про мінування будівлі Держбюро розслідувань. Тепер йому загрожує від 2 до 6 років вʼязниці.