Чоловік, який погрожував підірвати будинок батьків Зеленського, отримав чотири роки умовно

Суд у Кривому Розі оголосив вирок 59-річному чоловіку, який повідомив про нібито «замінування» квартири батьків президента Володимира Зеленського, — позбавлення волі на 4 роки з іспитовим терміном у два роки.

Про це повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на відповідне рішення Дзержинського райсуду Кривого Рогу.

На суді чоловік визнав свою провину. Із засудженого також мають стягнути на користь держави майже 4 тисяч гривень судових витрат.

Нагадаємо, у лютому в Кривому Розі чоловік повідомив, що планує підірвати будинок, в якому проживають батьки Зеленського. Правоохоронці перевірили інформацію — ніяких вибухонебезпечних предметів і речовин не знайшли. Затриманим виявився місцевий житель-пенсіонер. Причиною своїх дій він називав незадоволення розміром пенсії.