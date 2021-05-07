Убивство Джорджа Флойда: звинувачення висунули ще трьом поліцейським

Велике федеральне журі США висунуло звинувачення в порушенні конституційних прав жертви чотирьом колишнім поліцейським Міннеаполісу, причетним до арешту та смерті Джорджа Флойда.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Згідно з розкритими 7 травня обвинувальними актами, Дерека Шовена, Томаса Лейна, Дж. Куенга і Ту Тао звинувачують у тому, що вони не надали Флойду медичної допомоги, коли він був затриманий та задихався.

Також Шовену, Тао і Куенгу висунули звинувачення в порушенні права Флойда бути вільним від безпідставного затримання та застосування надмірної сили.

Шовен також фігурує в окремому обвинувальному висновку, пов’язаному з арештом через використання техніки утримання шиї щодо 14-річного підлітка у 2017 році.

Лейн, Тао і Кунг з’явилися в суді Міннеаполісу 7 травня через відеоконференцію. Шовен не брав участі в засіданні. Минулого місяця він був визнаний винним за звинуваченням у вбивстві та смерті Флойда та перебуває у в’язниці суворого режиму в очікуванні вироку, який оголосять 25 червня. Інші троє колишніх офіцерів звільнені під заставу, вирок у цій справі очікується в серпні.