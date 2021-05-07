Убийство Джорджа Флойда: обвинения предъявлены еще трем полицейским

Большое федеральное жюри США предъявило обвинение в нарушении конституционных прав жертвы четырем бывшим полицейским Миннеаполиса, причастным к аресту и смерти Джорджа Флойда.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Согласно раскрытыми 7 мая обвинительными актами, Дерека Шовена, Томаса Лейна, Дж. Куенга и Ту Тао обвиняют в том, что они не предоставили Флойду медицинской помощи, когда он был задержан и задыхался.
Также Шовену, Тао и Куенгу предъявили обвинения в нарушении права Флойда быть свободным от безосновательного задержания и применения чрезмерной силы. Шовен также фигурирует в отдельном обвинительном заключении, связанном с арестом из-за использования техники удерживания за шею по отношению к 14-летнему подростку в 2017 году.
Лейн, Тао и Кунг появились в суде Миннеаполиса 7 мая по видеосвязи. Шовен не участвовал в заседании. В прошлом месяце его признали виновным по обвинению в убийстве и смерти Флойда, сейчас он находится в тюрьме строгого режима в ожидании приговора, который огласят 25 июня. Остальные трое бывших офицеров освобождены под залог, приговор по этому делу ожидается в августе.
- В конце марта в США начался суд над главным подозреваемым в убийстве Джорджа Флойда, чья гибель привела к массовым протестам 25 мая 2020 года после появления видео, на котором полицейский душил коленом безоружного афроамериканца, пока тот не умер.
- 11 марта подозреваемому в убийстве Джорджа Флойда полицейскому Дереку Шовену выдвинули новые обвинения. Кроме обвинения в убийстве второй степени, теперь его также обвиняют в убийстве третьей степени. Эксперты говорят, что новое обвинение легче доказать в суде, но оно влечет за собой меньшее наказание.
- Власти Миннеаполиса заплатят $27 миллионов семье Джорджа Флойда для урегулирования гражданского иска по его убийству.