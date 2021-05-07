Молдовські ЗМІ знайшли справжнього власника паспорта, під яким у Чехії перебував агент ГРУ Мішкін

Молдовські ЗМІ знайшли справжнього власника паспорта, під яким у Чехії під час вибухів на складах у Врбетіце перебував агент ГРУ Олександр Мішкін .

«Нещодавно нам, за допомогою зарубіжних колег, вдалося ідентифікувати молдованина, підроблена копія паспорта якого була «засвічена» чеськими спецслужбами через ймовірну причетність двох «любителів шпилів» із ГРУ до вибуху військового складу в Чехії 2014 року», — пояснив він.

Від справжнього паспорта російські спецслужби залишили лише номер та рік видачі. Вони підробили ім’я (Мішкін перебував у Чехії з паспортом на ім’я Ніколая Попа) та рік народження.

Справжній же власник паспорта — 38-річний молдованин Віталій К. Він проживає у США. Згідно з базою польотів, він навіть у 2015 році користувався цим паспортом під час рейсу Нью-Йорк — Кишинів з пересадкою у Москві.

«Нісенітниця якась. <...> Я не був у Росії, не був на заробітках і не відпочивав там [в Росії]. Просто проїздом був в аеропорту, і то не виходив в місто навіть. Не зупиняли мене, не питали. Це якісь махінації», — відповів Віталій К.