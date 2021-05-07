Молдовские СМИ нашли настоящего владельца паспорта, под которым в Чехии находился агент ГРУ Мишкин

Молдовские СМИ нашли настоящего владельца паспорта, под которым в Чехии во время взрывов на складах во Врбетице находился агент ГРУ Александр Мишкин.
Об этом в своем Facebook написал главный редактор RISE Молдова Владимир Тхорик.
«Недавно нам, с помощью зарубежных коллег, удалось идентифицировать молдованина, поддельная копия паспорта которого была «засвечена» чешскими спецслужбами из-за вероятной причастности двух «любителей шпилей» из ГРУ к взрыву военного склада в Чехии 2014 года», — пояснил он.
От настоящего паспорта российские спецслужбы оставили только номер и год выдачи. Они подделали имя (Мишкин находился в Чехии с паспортом на имя Николая Попа) и год рождения.
Настоящий же владелец паспорта — 38-летний молдованин Виталий К. Он проживает в США. Согласно базе полетов он даже в 2015 году пользовался этим паспортом во время рейса Нью-Йорк — Кишинев с пересадкой в Москве.
«Чушь какая-то. [...] Я не был в России, не был на заработках и не отдыхал там [в России]. Просто проездом был в аэропорту, и не выходил в город даже. Не останавливали меня, не спрашивали. Это какие-то махинации», — ответил Виталий К.
- 18 апреля правительство Чехии обвинило российское ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого страна объявила о высылке 70 человек, в том числе дипломатов. В знак солидарности высылать дипломатов РФ начали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия и другие страны.
- Журналисты-расследователи сообщили, что взрывы организованы подразделением 29155 ГРУ России для срыва поставок боеприпасов в Украину. Операцией руководил генерал Андрей Аверьянов, а среди исполнителей — отравители Скрипалей в Великобритании Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Эта же группа причастна к двум попыткам отравления болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, боеприпасы которого хранились на чешском складе.