Молдовские СМИ нашли настоящего владельца паспорта, под которым в Чехии находился агент ГРУ Мишкин

Молдовские СМИ нашли настоящего владельца паспорта, под которым в Чехии во время взрывов на складах во Врбетице находился агент ГРУ Александр Мишкин .

«Недавно нам, с помощью зарубежных коллег, удалось идентифицировать молдованина, поддельная копия паспорта которого была «засвечена» чешскими спецслужбами из-за вероятной причастности двух «любителей шпилей» из ГРУ к взрыву военного склада в Чехии 2014 года», — пояснил он.

От настоящего паспорта российские спецслужбы оставили только номер и год выдачи. Они подделали имя (Мишкин находился в Чехии с паспортом на имя Николая Попа) и год рождения.

Настоящий же владелец паспорта — 38-летний молдованин Виталий К. Он проживает в США. Согласно базе полетов он даже в 2015 году пользовался этим паспортом во время рейса Нью-Йорк — Кишинев с пересадкой в Москве.

«Чушь какая-то. [...] Я не был в России, не был на заработках и не отдыхал там [в России]. Просто проездом был в аэропорту, и не выходил в город даже. Не останавливали меня, не спрашивали. Это какие-то махинации», — ответил Виталий К.