Блінкен заявив, що кадрові зміни в «Нафтогазі» шкодять міжнародній репутації України

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що кадрові зміни в компанії «Нафтогаз» шкодять міжнародному іміджу України.

Про це він повідомив в інтерв’ю «Фактам ICTV».

«Насправді це поганий сигнал і потенційна шкода, міжнародна шкода іміджу України. Мені здається, уряд це розуміє і рухатиметься вперед до корпоративного управління «Нафтогазом». Воно повинно бути прозорим, незалежним і обовʼязково служити інтересам українців», — пояснив Блінкен.