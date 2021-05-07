Блінкен заявив, що кадрові зміни в «Нафтогазі» шкодять міжнародній репутації України

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що кадрові зміни в компанії «Нафтогаз» шкодять міжнародному іміджу України.
Про це він повідомив в інтерв’ю «Фактам ICTV».
«Насправді це поганий сигнал і потенційна шкода, міжнародна шкода іміджу України. Мені здається, уряд це розуміє і рухатиметься вперед до корпоративного управління «Нафтогазом». Воно повинно бути прозорим, незалежним і обовʼязково служити інтересам українців», — пояснив Блінкен.
- У Києві 6 травня відбулася перша зустріч президента України Володимира Зеленського та глави Державного департаменту США Ентоні Блінкена. Американська сторона вкотре наголосила на підтримці України в реформах та протидії Росії, українська сторона зазначила, що Штати збільшать свою військову і фінансову підтримку.
- Зеленський додав, що запросив Блінкена на «Кримську платформу» та заявив, що президент США Джо Байден вже отримав запрошення до України.