Блинкен заявил, что кадровые изменения в «Нафтогазе» вредят международной репутации Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что кадровые изменения в компании «Нафтогаз» вредят международному имиджу Украины.

Об этом он сообщил в интервью «Фактам ICTV».

«На самом деле это плохой сигнал и потенциальный вред, международный ущерб имиджу Украины. Мне кажется, правительство это понимает и будет двигаться вперед к корпоративному управлению «Нафтогазом». Оно должно быть прозрачным, независимым и обязательно служить интересам украинцев», — пояснил Блинкен.