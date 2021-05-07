Блинкен заявил, что кадровые изменения в «Нафтогазе» вредят международной репутации Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что кадровые изменения в компании «Нафтогаз» вредят международному имиджу Украины.
Об этом он сообщил в интервью «Фактам ICTV».
«На самом деле это плохой сигнал и потенциальный вред, международный ущерб имиджу Украины. Мне кажется, правительство это понимает и будет двигаться вперед к корпоративному управлению «Нафтогазом». Оно должно быть прозрачным, независимым и обязательно служить интересам украинцев», — пояснил Блинкен.
- В Киеве 6 мая состоялась первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Государственного департамента США Энтони Блинкена. Американская сторона в очередной раз подчеркнула, что поддерживает Украину в реформах и противодействии России, украинская сторона отметила, что Штаты увеличат свою военную и финансовую поддержку.
- Зеленский добавил, что пригласил Блинкена на «Крымскую платформу» и заявил, что президент США Джо Байден уже получил приглашение в Украину.