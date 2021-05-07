Єрмак про зустріч Байдена та Зеленського: Є підстави вважати, що вона невдовзі відбудеться

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що під час візиту державного секретаря США Тоні Блінкена до України обговорювалася можлива зустріч президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Про це пише пресслужба Офісу президента.

«Можу сказати: поки що немає конкретної дати зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена, але є підстави вважати, що ця зустріч невдовзі відбудеться, оскільки є зацікавленість на високому рівні — і з боку українського президента, і ми почули від держсекретаря про таку зацікавленість з боку президента Байдена», — повідомив Єрмак.

За його словами, для цього є важлива подія — 30-річчя незалежності України. Тому Єрмак вважає, що вже цього року можна буде очікувати візит Байдена до України.