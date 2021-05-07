Ермак о встрече Байдена и Зеленского: Есть основания считать, что она вскоре состоится

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что во время визита государственного секретаря США Тони Блинкена в Украину обсуждалась возможная встреча президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

«Могу сказать: пока нет конкретной даты встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, но есть основания полагать, что эта встреча вскоре состоится, поскольку есть заинтересованность на высоком уровне — и со стороны украинского президента, и мы услышали от госсекретаря о таком интересе со стороны президента Байдена», — сообщил Ермак.

По его словам, для этого есть важное событие — 30-летие независимости Украины. Поэтому Ермак считает, что уже в этом году можно будет ожидать визит Байдена в Украину.