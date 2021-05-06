В ОП заявили про питання до роботи Кличка: Почав приділяти багато уваги глобальній політиці

В Офісі президента мають питання до того, як Віталій Кличко поєднує дві посади — мера Києва та глави Київської міської державної адміністрації. У Зеленського вважають, що він останнім часом приділяє багато уваги глобальним політичним питанням, які «не мають відношення до його компетенції».

Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк у коментарі «РБК-Україна».

За словами Подоляка, представникам центральної влади доводиться постійно нагадувати Кличку, що «потрібно ефективно використовувати всі законні можливості, які дає йому поєднання позицій».

«Функціонування громадського транспорту, логіка транспортних потоків в місті, розвиток міської інфраструктури, питання проблемних забудов, чистота вулиць і, головне, захист киян від поширення ковіду — все це вимагає набагато більшої уваги, ніж, як бачимо, залишається у пана мера після виступів на загальні теми», — заявив Подоляк.

Зазначимо, 9 квітня премʼєр-міністр Денис Шмигаль запропонував звернутися до президента щодо призначення нового голови КМДА. Про це він заявив, реагуючи на прохання Кличка ввести загальнонаціональний локдаун в Україні.

Перед тим в ОП розкритикували Кличка за нестачу спецперепусток на громадський транспорт, наголосивши, що це завдання влада столиці «не виконала належним чином».