В ОП заявили о вопросах к работе Кличко: Начал уделять много внимания глобальной политике

В Офисе президента есть вопросы к тому, как Виталий Кличко объединяет две должности — мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). У Зеленского считают, что он в последнее время уделяет много внимания глобальным политическим вопросам, которые «не имеют отношения к его компетенции».

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии «РБК-Украина».

По словам Подоляка, представителям центральной власти приходится постоянно напоминать Кличко, что «нужно эффективно использовать все законные возможности, которые дает ему сочетание позиций».

«Функционирование общественного транспорта, логика транспортных потоков в городе, развитие городской инфраструктуры, вопрос проблемных застроек, чистота улиц и, главное, защита киевлян от распространения ковида — все это требует гораздо большего внимания, чем, как видим, остается у господина мэра после выступлений на общие темы», — заявил Подоляк.

Отметим, 9 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль предложил обратиться к президенту по поводу назначения нового председателя КГГА. Об этом он заявил, реагируя на просьбу Кличко ввести общенациональный локдаун в Украине.

Перед тем в ОП раскритиковали Кличко из-за нехватки спецпропусков на общественный транспорт, подчеркнув, что это задание власти столицы «не выполнили должным образом».