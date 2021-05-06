В Україні за добу вакцинували понад 24 тисячі людей

В Україні за добу 5 травня коронавірус виявили у 6 038 українців й зробили 24 494 щеплення від нього. Про це міністр охорони здоровʼя Максим Степанов повідомив у Facebook.

Загалом з початку кампанії зробили 783 812 щеплень (дві дози отримали 419 людей).

Найбільшу кількість нових хворих зареєстрували у місті Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.

Також за минулу добу шпиталізували 1 849 осіб, одужали 14 351, а померли 374.