В Украине за сутки вакцинировали более 24 тысяч человек

В Украине за сутки 5 мая коронавирус выявили у 6 038 украинцев и сделали 24 494 прививки от него. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

Всего с начала кампании сделали 783 812 прививок (две дозы получили 419 человек).

Наибольшее количество новых больных зарегистрировали в городе Киеве (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 849 человек, выздоровели 14 351, а умерли 374.