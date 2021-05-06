В Украине за сутки вакцинировали более 24 тысяч человек

В Украине за сутки 5 мая коронавирус выявили у 6 038 украинцев и сделали 24 494 прививки от него. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.
Всего с начала кампании сделали 783 812 прививок (две дозы получили 419 человек).
Наибольшее количество новых больных зарегистрировали в городе Киеве (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 849 человек, выздоровели 14 351, а умерли 374.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 2 097 024 человек, из них выздоровели 1 711 709, умерли 45 451.
- В Украине до 30 июня продолжается адаптивный карантин. На время Пасхи и майских праздников правительство решило не менять правила карантина. В то же время призывают религиозные учреждения и верующих соблюдать ряд правил во время богослужений. В частности, в церковь советуют идти только одному члену семьи.
- Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует новый рост количества больных коронавирусом через три-четыре недели после пасхальных и майских праздников.