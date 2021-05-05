Зеленський заявив про відсутність домовленостей з Росією про перемирʼя на Донбасі

Президент Володимир Зеленський обговорив по телефону ситуацію на Донбасі з співголовою Українського кокусу в Сенаті США, сенатором Робертом Портманом. Глава держави зазначив, що мирних домовленостей з Росією не вдалося досягти і ситуація на фронті залишається небезпечною.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський підкреслив, що так і не вдалося досягти домовленостей про режим повного припинення вогню. При цьому він відзначив зменшення кількості снайперських обстрілів і загиблих за останні дні.

Він подякував за незмінну підтримку з боку США територіальної цілісності України і виділення Україні понад $700 мільйонів, основна частина яких піде на потреби нацбезпеки і оборони.

Також сторони обговорили надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО і санкції США проти російського газопроводу «Північний потік — 2». Портман в свою чергу підтримав надання Україні ПДЧ.