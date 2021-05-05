Зеленский заявил об отсутствии договоренностей с Россией по перемирию на Донбассе

Президент Владимир Зеленский обговорил по телефону ситуацию на Донбассе с сопредседателем Украинского кокуса в Сенате США, сенатором Робертом Портманом. Глава государства отметил, что мирных договоренностей с Россией не удалось достичь и ситуация на фронте остается опасной.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский подчеркнул, что так и не удалось достичь договоренностей о режиме полного прекращения огня. При этом он отметил уменьшение количества снайперских обстрелов и погибших за последние дни.

Он поблагодарил за неизменную поддержку со стороны США территориальной целостности Украины и выделение Украине более $700 миллионов, основная часть которых пойдет на нужды нацбезопасности и обороны.

Также стороны обсудили предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО и санкции США против российского газопровода «Северный поток — 2». Портман в свою очередь поддержал предоставление Украине ПДЧ.