Зеленский заявил об отсутствии договоренностей с Россией по перемирию на Донбассе

Президент Владимир Зеленский обговорил по телефону ситуацию на Донбассе с сопредседателем Украинского кокуса в Сенате США, сенатором Робертом Портманом. Глава государства отметил, что мирных договоренностей с Россией не удалось достичь и ситуация на фронте остается опасной.
Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский подчеркнул, что так и не удалось достичь договоренностей о режиме полного прекращения огня. При этом он отметил уменьшение количества снайперских обстрелов и погибших за последние дни.
Он поблагодарил за неизменную поддержку со стороны США территориальной целостности Украины и выделение Украине более $700 миллионов, основная часть которых пойдет на нужды нацбезопасности и обороны.
Также стороны обсудили предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО и санкции США против российского газопровода «Северный поток — 2». Портман в свою очередь поддержал предоставление Украине ПДЧ.
- 28 апреля стороны в ТКГ так и не договорились о «пасхальном» перемирии на Донбассе. При этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук говорил, что Украина может согласиться на российский проект перемирия, но с учетом дополнений.
- 5 мая министры стран G7 призвали Россию отвести войска от границы с Украиной и прекратить огонь на Донбассе.
- Госпогранслужба сообщала, что Россия частично начала отводить войска с территории оккупированного Крыма, но движения у восточной границы Украины не наблюдается.