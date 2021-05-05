Министры стран G7 призвали Россию отвести войска от границы с Украиной и прекратить огонь на Донбассе

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) призвали Россию полностью отвести свои войска от границ Украины.
Об этом говорится в заявлении по итогам встречи министров в Лондоне.
«Крайне важно, чтобы Москва полностью отвела свои силы и приняла меры по снижению напряженности», — говорится в части коммюнике министров, посвященной Украине. Кроме того, они призвали «Россию и поддерживаемые ею военизированные формирования вернуться к соблюдению прекращения огня».
Также главы МИДов стран «Большой семерки» обвинили Россию в «дестабилизирующим поведении» и нарушениях прав человека в стране. Вместе с тем министры выразили готовность развивать сотрудничество с Россией в решении региональных и глобальных кризисов.
«Мы продолжим привлекать Россию к решению региональных кризисов и мировых вызовов, в частности проблем изменения климата, контроля за вооружениями, разоружения и нераспространения, а также мирного и устойчивого развития и защиты природы в Арктике», — говорится в итоговом документе встречи.
Участники саммита также высказались за более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. «В то же время мы продолжим наращивать совместные возможности, наши и наших партнеров для того, чтобы сдерживать поведение России, которое угрожает основанному на правилах международному порядку, в том числе в сфере кибербезопасности и распространения дезинформации», — подчеркнули министры.
- В конце марта над Украиной нависла угроза вторжения российских войск. Возле границы Украины и в оккупированном Крыму РФ сконцентрировала около 150 тысяч военных и тяжелое вооружение.
- 22 апреля министр обороны России заявил, что войска начинают возвращаться на постоянное место дислокации, но в Черном море остались десантные корабли, а в лагере у Воронежа до сих пор стоит техника.