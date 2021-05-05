Министры стран G7 призвали Россию отвести войска от границы с Украиной и прекратить огонь на Донбассе

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) призвали Россию полностью отвести свои войска от границ Украины.

Об этом говорится в заявлении по итогам встречи министров в Лондоне.

«Крайне важно, чтобы Москва полностью отвела свои силы и приняла меры по снижению напряженности», — говорится в части коммюнике министров, посвященной Украине. Кроме того, они призвали «Россию и поддерживаемые ею военизированные формирования вернуться к соблюдению прекращения огня».

Также главы МИДов стран «Большой семерки» обвинили Россию в «дестабилизирующим поведении» и нарушениях прав человека в стране. Вместе с тем министры выразили готовность развивать сотрудничество с Россией в решении региональных и глобальных кризисов.

«Мы продолжим привлекать Россию к решению региональных кризисов и мировых вызовов, в частности проблем изменения климата, контроля за вооружениями, разоружения и нераспространения, а также мирного и устойчивого развития и защиты природы в Арктике», — говорится в итоговом документе встречи.

Участники саммита также высказались за более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. «В то же время мы продолжим наращивать совместные возможности, наши и наших партнеров для того, чтобы сдерживать поведение России, которое угрожает основанному на правилах международному порядку, в том числе в сфере кибербезопасности и распространения дезинформации», — подчеркнули министры.