Міністри країн G7 закликали Росію відвести війська від кордону з Україною та припинити вогонь на Донбасі

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія) закликали Росію повністю відвести свої війська від кордонів України.
Про це йдеться в заяві за підсумками зустрічі міністрів у Лондоні.
«Вкрай важливо, щоб Москва повністю відвела свої сили та вжила заходів щодо зниження напруженості», — йдеться в частині комюніке міністрів, присвяченій Україні. Крім того, вони закликають «Росію і підтримувані нею воєнізовані формування повернутися до дотримання припинення вогню».
Також глави МЗС країн «Великої сімки» звинуватили Росію в «дестабілізаційній поведінці» та порушеннях прав людини у країні. Водночас міністри висловили готовність розвивати співпрацю з Росією у вирішенні регіональних і глобальних криз.
«Ми продовжимо залучати Росію у вирішення регіональних криз і світових викликів, зокрема проблем зміни клімату, контролю за озброєннями, роззброєння і нерозповсюдження, а також мирного і сталого розвитку та захисту природи в Арктиці», — йдеться в підсумковому документі зустрічі.
Учасники зустрічі також висловилися за більш стабільні та передбачувані відносини з Росією. «Водночас ми продовжимо нарощувати спільні можливості, наші та наших партнерів для того, щоб стримувати поведінку Росії, що загрожує заснованому на правилах міжнародному порядку, зокрема у сфері кібербезпеки та поширення дезінформації», — підкреслили міністри.
- У кінці березня над Україною нависла загроза вторгнення російських військ. Біля кордону України та в окупованому Криму РФ сконцентрувала близько 150 тисяч військових і важке озброєння.
- 22 квітня міністр оборони Росії заявив, що війська починають повертатися на постійне місце дислокації, але в Чорному морі залишилися десантні кораблі, а в таборі біля Воронежу досі стоїть техніка.