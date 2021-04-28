В ТКГ не договорились о «пасхальном» перемирии на Донбассе, но Кравчук видит шанс

На общем заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу стороны не договорились о «пасхальном» перемирии, но шанс на полное прекращение огня на праздники есть.
Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ.
«Есть шанс установить пасхальное перемирие», — сказал глава украинской делегации Леонид Кравчук.
Указано, что стороны существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею внедрить рычаги, чтобы исключить нарушения режима прекращения огня.
Советник украинской делегации Алексей Арестович в комментарии Интерфакс-Украина заявил, что вопросы были по тексту документа.
«Было предложено два текста документа — украинский и российский. Но нам пока не удалось договориться по окончательному тексту, потому что есть чувствительные формулировки. Нужно время, чтобы их хорошо продумать», — сказал он, добавив, что консультации продолжат на текущей неделе.
Украинский представитель от Луганской области Сергей Гармаш рассказал «РБК-Украина», что Украина и Россия смогли прийти к компромиссу, но принять решение помешали «российские марионетки» — все заблокировала представительница «ДНР» Наталья Никанорова.
- Ранее Леонид Кравчук рассказывал, что в ТКГ обсуждают введение санкций за нарушение режима «тишины» на Донбассе. Планировалось, что документ подпишут на заседании ТКГ 28 апреля.
- 27 апреля онлайн-заседание рабочих подгрупп ТКГ так и не состоялось. Вместо этого на неформальной встрече участников консультаций представитель России вновь попытался заменить боевиками членов украинской делегации Дениса Казанского и Сергея Гармаша, которые представляют Донецкую и Луганскую области.