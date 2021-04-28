В ТКГ не договорились о «пасхальном» перемирии на Донбассе, но Кравчук видит шанс

На общем заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу стороны не договорились о «пасхальном» перемирии, но шанс на полное прекращение огня на праздники есть.

Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ.

«Есть шанс установить пасхальное перемирие», — сказал глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Указано, что стороны существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею внедрить рычаги, чтобы исключить нарушения режима прекращения огня.