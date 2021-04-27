Россия в ТКГ по Донбассу пытается вытеснить Казанского и Гармаша. Заседание рабочих подгрупп не состоялось

Анонсированное на сегодня, 27 апреля, онлайн-заседание рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы так и не состоялось. Вместо этого на неформальной встрече участников консультаций представитель России вновь попытался заменить боевиками членов украинской делегации Дениса Казанского и Сергея Гармаша, которые представляют Донецкую и Луганскую области.
Гармаш в своем Facebook написал, что он с Казанским «очень мешает России в субъективизации ОРДЛО как стороны конфликта».
«В очередной раз было озвучено предложение работать в прежнем составе, то есть с полномочными представителями, к которым Москва относит и приглашенных из Донецка и Луганска (на самом деле из Москвы) Михайлову и Мельника», — написал он.
Гармаш отмечает, что Россия хочет вернуть в переговоры своих марионеток от Донбасса, но украинская сторона категорически против. Представитель Украины Андрей Костин четко заявил, что участие в переговорах боевиков, в частности осужденной за терроризм Майи Пироговой, означает автоматический выход украинских представителей из переговорной комнаты.
«Элементы шантажа путем напоминания о сложности общей геополитической ситуации и военном обострении сегодня уже звучали. Завтра на ТКГ они, наверное, тоже будут применяться. Посмотрим, насколько устойчивым к ним окажется Леонид Макарович [Кравчук]», — написал Гармаш.
- 19 января боевики пригласили на заседание Трехсторонней контактной группы «экспертов». Тогда Украина выразила возмущение, почему ОБСЕ на это никак не отреагировала, ведь боевики на этих заседаниях находятся неофициально и при этом еще приглашают посторонних людей.
- Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что представители Украины не будут участвовать в консультациях, пока из переговоров не исключат заочно осужденную Пирогову.
- Гармаш говорил, что не исключает своего ухода из делегации из-за «экспертов» из «ЛДНР».
- 13 апреля переговоры перенесли из-за присутствия «эксперта». Казанского требовали исключить.