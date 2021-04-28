У ТКГ не домовилися про «пасхальне» перемирʼя на Донбасі, але Кравчук бачить шанс

На спільному засіданні Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу сторони не домовилися про «пасхальне» перемирʼя, але шанс на повне припинення вогню на свята є.

Про це повідомляє українська делегація в ТКГ.

«Є шанс встановити пасхальне перемирʼя», — сказав голова української делегації Леонід Кравчук.

Зазначено, що сторони суттєво наблизилися до взаємного розуміння і погодили в загальному вигляді ідею впровадити важелі, щоб виключити порушення режиму припинення вогню.