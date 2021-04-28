У ТКГ не домовилися про «пасхальне» перемирʼя на Донбасі, але Кравчук бачить шанс

На спільному засіданні Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу сторони не домовилися про «пасхальне» перемирʼя, але шанс на повне припинення вогню на свята є.
Про це повідомляє українська делегація в ТКГ.
«Є шанс встановити пасхальне перемирʼя», — сказав голова української делегації Леонід Кравчук.
Зазначено, що сторони суттєво наблизилися до взаємного розуміння і погодили в загальному вигляді ідею впровадити важелі, щоб виключити порушення режиму припинення вогню.
Радник української делегації Олексій Арестович в коментарі Інтерфакс-Україна заявив, що питання були до тексту документа.
«Було запропоновано два тексти документа — український і російський. Але не вдалося нам поки домовитися щодо остаточного тексту, тому що є чутливі формулювання. Потрібен час, щоб їх добре продумати», — сказав він, додавши, що консультації продовжать на поточному тижні.
Український представник від Луганської області Сергій Гармаш розповів «РБК-Україна», що Україна і Росія змогли прийти до компромісу, але ухвалити рішення завадили «російські маріонетки» — усе заблокувала представниця «ДНР» Наталія Ніканорова.
- Раніше Леонід Кравчук розповідав, що в ТКГ обговорюють введення санкцій за порушення режиму «тиші» на Донбасі. Планувалося, що документ підпишуть на засіданні ТКГ 28 квітня.
- 27 квітня онлайн-засідання робочих підгруп ТКГ так і не відбулося. Замість цього на неформальній зустрічі учасників консультацій представник Росії знову спробував замінити бойовиками членів української делегації Дениса Казанського і Сергія Гармаша, які представляють Донецьку і Луганську області.