Кравчук: Украина может согласиться на российский проект перемирия на Донбассе, но с дополнениями

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что Украина может согласиться на российский проект «пасхального» перемирия на Донбассе, но с учетом украинских дополнений.

Об этом пишет Укринформ.

По его словам, во время заседания ТКГ 28 апреля все стороны поддержали предложение установить перемирие не только на Пасху, но и навсегда. Также подробно обсудили координационный механизм контроля за нарушением режима тишины.

«Первым документом, который мы обсуждали вчера, было предложение российской стороны, которая предложила проект такого документа. Нам не удалось принять его даже не потому, что содержание несовершенно, а потому, что не были точно определены субъекты этого процесса и субъекты выполнения предложений российской стороны», — сказал Кравчук.

Он пояснил, что уже сегодня отправил представителю от ОБСЕ Хайди Грау дополнения от Украины к российскому проекту, который вполне может быть взят за основу.

«И может, даст бог, мы примем это решение, потому что оно очень важное... В июле 2020 года такой документ был принят, и тишина наблюдалась серьезная на всей территории, но в последнее время она нарушалась и нарушается», — считает Кравчук.