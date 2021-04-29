Арестович: В делегации России в ТКГ признали территориальную целостность Украины и заявили, что боевики не являются участниками переговоров

Представитель российской делегации во время заседания Трехсторонней контактной группы 28 апреля признал, что боевики ОРДЛО не являются субъектами переговоров.

Об этом в эфире «Украины 24» заявил советник украинской делегации в ТКГ, советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Россия, как известно, всегда настаивает на том, что не является стороной конфликта и Украина должна вести переговоры с ОРДЛО. Однако сегодня один высокопоставленный представитель с российской стороны сказал: мы, конечно, признаем территориальную целостность Украины. Этот представитель России признал, что, хотя и существуют вооруженные формирования ОРДЛО, но как субъекта переговоров их нет», — рассказал он.

Арестович отказался назвать фамилию представителя РФ, сославшись на дипломатический этикет, а также не подтвердил и не опроверг, идет ли речь о заместителе администрации российского президента Дмитрии Козаке.

«Этот человек также сказал: речь о «республиках», конечно, не идет», — добавил советник главы ОП.