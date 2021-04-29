Арестович: У делегації Росії в ТКГ визнали територіальну цілісність України і заявили, що бойовики не є учасниками переговорів

Представник російської делегації під час засідання Тристоронньої контактної групи 28 квітня визнав, що бойовики ОРДЛО не є суб’єктами переговорів.
Про це в ефірі «Україна 24» заявив радник української делегації в ТКГ, радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
«Росія, як відомо, завжди наполягає на тому, що не є стороною конфлікту і що Україна має вести переговори з ОРДЛО. Однак сьогодні один високопоставлений представник із російської сторони сказав: ми, звісно, визнаємо територіальну цілісність України. Цей представник Росії визнав, що хоча й існують збройні формування ОРДЛО, але як субʼєкта переговорів їх немає», — розповів він.
Водночас Арестович відмовився назвати прізвище представника РФ, пославшись на дипломатичний етикет, а також не підтвердив і не спростував, чи йдеться про заступника адміністрації російського президента Дмитра Козака.
«Ця людина також сказала: про «республіки», звісно, не йдеться», — додав радник глави ОП.
- 27 квітня онлайн-засідання робочих підгруп ТКГ так і не відбулося. Замість цього на неформальній зустрічі учасників консультацій представник Росії знову спробував замінити бойовиками членів української делегації Дениса Казанського і Сергія Гармаша, які представляють Донецьку і Луганську області.
- 28 квітня сторони не домовилися про «пасхальне» перемирʼя на Донбасі, але, на думку голови української делегації Леоніда Кравчука, шанс на повне припинення вогню на свята є.