Арестович: У делегації Росії в ТКГ визнали територіальну цілісність України і заявили, що бойовики не є учасниками переговорів

Представник російської делегації під час засідання Тристоронньої контактної групи 28 квітня визнав, що бойовики ОРДЛО не є суб’єктами переговорів.

Про це в ефірі «Україна 24» заявив радник української делегації в ТКГ, радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

«Росія, як відомо, завжди наполягає на тому, що не є стороною конфлікту і що Україна має вести переговори з ОРДЛО. Однак сьогодні один високопоставлений представник із російської сторони сказав: ми, звісно, визнаємо територіальну цілісність України. Цей представник Росії визнав, що хоча й існують збройні формування ОРДЛО, але як субʼєкта переговорів їх немає», — розповів він.

Водночас Арестович відмовився назвати прізвище представника РФ, пославшись на дипломатичний етикет, а також не підтвердив і не спростував, чи йдеться про заступника адміністрації російського президента Дмитра Козака.

«Ця людина також сказала: про «республіки», звісно, не йдеться», — додав радник глави ОП.