Прокуратура оголосила підозру двом бойовикам «ДНР» у катуванні українських військових.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Один із підозрюваних з квітня до грудня 2014 року був охоронцем в одній із «в’язниць» окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області, облаштованій у захопленому приміщенні Управління СБУ і жорстоко поводився з військовослужбовцями одного з батальйонів територіальної оборони. Для деморалізації українських воїнів він регулярно катував їх, завдаючи численні удари руками і гумовим кийком по різних частинах тіла.

Інший підозрюваний з квітня 2014 року до лютого 2016 року також був охоронцем тієї ж «в’язниці», принижував військовослужбовців батальйону територіальної оборони, словесно ображаючи, залякуючи їх та погрожуючи їхньому життю.

Такі злочинні дії є серйозним порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року.

Розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне слідче управління СБУ. Наразі встановлено понад 250 випадків катувань військовослужбовців та цивільних у цій «в’язниці ДНР». Загалом в матеріалах кримінального провадження йдеться про 170 незаконних місць позбавлення свободи на окупованій території Донецької та Луганської областей, де бойовики утримували понад 3,5 тис. осіб.